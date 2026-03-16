Российские войска в течение суток улучшили позиции в зоне проведения СВО – Минобороны РФ

20:36 Источник: Интерфакс

Российские войска в течение суток улучшили позиции в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ в понедельник. «Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Рай-Александровка и Константиновка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении министерства. По его данным, в зоне ответственности группировки армия Украины за сутки потеряла до 130 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.