Комитет Госдумы рекомендовал принять поправку о штрафе за курение на территориях и в помещениях образовательных учреждений

21:05 16.03.2026 Источник: Интерфакс

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник рекомендовал принять поправку о штрафе за курение и потребление никотинсодержащей продукции на территориях и в помещениях организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

В настоящее время в КоАП нет отдельного состава административного правонарушения за такие действия. Авторы приводят статистику по количеству лиц школьного возраста, которые увлекаются этой вредной привычкой: до 60% учащихся старших классов. «В целом 35% подростков и детей России становятся постоянными курильщиками. И их реальное количество ежегодно растет. При этом, согласно исследованиям психологов, примерно 56% курильщиков первый опыт курения получили именно в школе», – отмечается в пояснительной записке.

