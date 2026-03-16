Правительственная комиссия поддержала проект закона о расширении списка, за совершение которых иностранцу может быть назначено выдворение
20:50 16.03.2026 Источник: Интерфакс
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник поддержала проект закона о расширении перечня административных правонарушений, за совершение которых иностранному гражданину может быть назначено выдворение, сообщил источник, знакомый с соответствующим документом.
В настоящее время административное выдворение в качестве меры ответственности предусмотрено в 22 статьях КоАП РФ. Законопроектом предлагается ввести выдворение еще в 20 статей КоАП. В частности, за нарушение порядка организации или проведения митинга, шествия или пикетирования; за организацию массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, если они повлекли нарушение общественного порядка; публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении РФ, ее граждан или компаний; призывы к нарушению территориальной целостности России, сказал источник.
- 21:20 16.03.2026
- Зеленский пытается втянуть Украину в конфликт с Ираном — иранский МИД
- 21:05 16.03.2026
- Комитет Госдумы рекомендовал принять поправку о штрафе за курение на территориях и в помещениях образовательных учреждений
- 20:40 16.03.2026
- Власти Непала обязали покорителей Эвереста уносить мусор на обратном пути
- 20:36 16.03.2026
- Российские войска в течение суток улучшили позиции в зоне проведения СВО – Минобороны РФ
- 20:00 16.03.2026
- Глава МИД Словении обвинила частные разведслужбы Израиля во вмешательстве перед выборами
- 19:20 16.03.2026
- Блокада США направлена на лишение Кубы топлива — вице-премьер
- 19:16 16.03.2026
- В зоопарке Новосибирска у пары белых медведей - пополнение
- 18:40 16.03.2026
- Румыния будет стороной конфликта, если она предоставит базы для ВС США — МИД Ирана
- 18:00 16.03.2026
- Четверть населения РФ к 2030 году будет в возрасте 60 лет и старше — Мурашко
- 17:32 16.03.2026
- Иран никогда не согласится на перемирие, зная, что на него нападут снова — МИД
