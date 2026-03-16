Правительственная комиссия поддержала проект закона о расширении списка, за совершение которых иностранцу может быть назначено выдворение

20:50 16.03.2026 Источник: Интерфакс

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник поддержала проект закона о расширении перечня административных правонарушений, за совершение которых иностранному гражданину может быть назначено выдворение, сообщил источник, знакомый с соответствующим документом. 


В настоящее время административное выдворение в качестве меры ответственности предусмотрено в 22 статьях КоАП РФ. Законопроектом предлагается ввести выдворение еще в 20 статей КоАП. В частности, за нарушение порядка организации или проведения митинга, шествия или пикетирования; за организацию массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, если они повлекли нарушение общественного порядка; публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении РФ, ее граждан или компаний; призывы к нарушению территориальной целостности России, сказал источник.

