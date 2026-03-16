Брюссель приветствует захваты странами ЕС танкеров с российской нефтью — Каллас
22:00 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Брюссель приветствует захваты государствами ЕС иностранных танкеров с российской нефтью и считает эти действия наиболее эффективным средством давления на Россию. Об этом заявила руководитель дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД сообщества.
«В ответ на ослабление санкций США против российской нефти ЕС намерен поддерживать свои санкции и продолжать отказываться от российских энергоресурсов», — заявила она.
«Усиление давления на теневой флот — это одно из лучших орудий ЕС. Я приветствую действия Франции, Бельгии и Швеции по перехвату и задержанию танкеров», — сказала Каллас.
Под «теневым флотом» ЕС подразумевает танкеры под флагами иностранных государств, которые, по мнению Брюсселя, перевозят российскую нефть. В настоящее время Евросоюз уже включил в свой черный список свыше 500 таких танкеров, с прошлого года ряд стран ЕС начали задерживать эти суда близ своих территориальных вод.
- 22:40 16.03.2026
- Цены на поставляемую в Индию российскую нефть достигли рекордных значений — Bloomberg
- 21:20 16.03.2026
- Зеленский пытается втянуть Украину в конфликт с Ираном — иранский МИД
- 21:05 16.03.2026
- Комитет Госдумы рекомендовал принять поправку о штрафе за курение на территориях и в помещениях образовательных учреждений
- 20:50 16.03.2026
- Правительственная комиссия поддержала проект закона о расширении списка, за совершение которых иностранцу может быть назначено выдворение
- 20:40 16.03.2026
- Власти Непала обязали покорителей Эвереста уносить мусор на обратном пути
- 20:36 16.03.2026
- Российские войска в течение суток улучшили позиции в зоне проведения СВО – Минобороны РФ
- 20:00 16.03.2026
- Глава МИД Словении обвинила частные разведслужбы Израиля во вмешательстве перед выборами
- 19:20 16.03.2026
- Блокада США направлена на лишение Кубы топлива — вице-премьер
- 19:16 16.03.2026
- В зоопарке Новосибирска у пары белых медведей - пополнение
- 18:40 16.03.2026
- Румыния будет стороной конфликта, если она предоставит базы для ВС США — МИД Ирана
