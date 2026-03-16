Брюссель приветствует захваты странами ЕС танкеров с российской нефтью — Каллас

22:00 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брюссель приветствует захваты государствами ЕС иностранных танкеров с российской нефтью и считает эти действия наиболее эффективным средством давления на Россию. Об этом заявила руководитель дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД сообщества.

«В ответ на ослабление санкций США против российской нефти ЕС намерен поддерживать свои санкции и продолжать отказываться от российских энергоресурсов», — заявила она.

«Усиление давления на теневой флот — это одно из лучших орудий ЕС. Я приветствую действия Франции, Бельгии и Швеции по перехвату и задержанию танкеров», — сказала Каллас.

Под «теневым флотом» ЕС подразумевает танкеры под флагами иностранных государств, которые, по мнению Брюсселя, перевозят российскую нефть. В настоящее время Евросоюз уже включил в свой черный список свыше 500 таких танкеров, с прошлого года ряд стран ЕС начали задерживать эти суда близ своих территориальных вод.

