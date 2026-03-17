Число погибших при ударе Пакистана по столице Афганистана достигло 400 — ТВ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в результате авиаудара Пакистана по столице Афганистана Кабулу увеличилось до 400, не менее 250 человек получили ранения. Об этом сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на заместителя пресс-секретаря афганского правительства Хамдуллу Фитрата.

Власти Афганистана утверждают, что атаке подвергся центр реабилитации наркозависимых. Министерство информации и телерадиовещания Пакистана опровергло это заявление, назвав его «искажением фактов, направленным на введение в заблуждение общественности».