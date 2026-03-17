23 человека погибли, 108 пострадали в результате трех взрывов в Нигерии

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы, которые совершили террористы-смертники на северо-востоке Нигерии, привели к гибели 23 человек, еще 108 пострадали. Об этом сообщили в полиции штата Борно.

«К сожалению, в общей сложности 23 человека погибли, еще 108 получили травмы разной степени тяжести», — говорится в заявлении, размещенном на странице органов правопорядка в соцсети X.