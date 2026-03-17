Инженер получил 3 года колонии за передачу чертежей подлодки проекта «Варшавянка»

10:05 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд приговорил инженера к трем годам колонии общего режима за незаконную передачу иностранной организации чертежей деталей, устанавливаемых на подводных лодках проекта «Варшавянка». Об этом говорится в материалах суда (есть в распоряжении ТАСС).

Суд установил, что в 2021–2022 годах инженер действовал в составе организованной группы и за денежное вознаграждение искал, копировал и передавал техническую документацию, подпадающую под экспортный контроль — чертежи деталей, используемых в дизель-генераторах, устанавливаемых на подводных лодках проекта «Варшавянка». В материалах дела также отмечается, что иностранная компания, получавшая документацию, не признана ведущей деятельность против безопасности Российской Федерации. Вместе с тем суд указал, что это обстоятельство не исключает уголовной ответственности за незаконную передачу продукции военного назначения.

