Инженер получил 3 года колонии за передачу чертежей подлодки проекта «Варшавянка»
10:05 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд приговорил инженера к трем годам колонии общего режима за незаконную передачу иностранной организации чертежей деталей, устанавливаемых на подводных лодках проекта «Варшавянка». Об этом говорится в материалах суда (есть в распоряжении ТАСС).
Суд установил, что в 2021–2022 годах инженер действовал в составе организованной группы и за денежное вознаграждение искал, копировал и передавал техническую документацию, подпадающую под экспортный контроль — чертежи деталей, используемых в дизель-генераторах, устанавливаемых на подводных лодках проекта «Варшавянка». В материалах дела также отмечается, что иностранная компания, получавшая документацию, не признана ведущей деятельность против безопасности Российской Федерации. Вместе с тем суд указал, что это обстоятельство не исключает уголовной ответственности за незаконную передачу продукции военного назначения.
НОВОСТИ
- 11:32 17.03.2026
- Стрелявший по полицейским в Крыму также бросил в них взрывное устройство — МВД
- 11:20 17.03.2026
- Буддистские храмы в Таиланде отменяют обряды кремации из-за дефицита топлива
- 11:08 17.03.2026
- Собянин: Завершен важный этап строительства новой станции метро «Достоевская»
- 11:05 17.03.2026
- Ормузский пролив больше нельзя будет использовать, как прежде — спикер парламента Ирана
- 11:00 17.03.2026
- Пожар на авианосце USS Gerald R. Ford не могли потушить более 30 часов — NYT
- 10:32 17.03.2026
- В Одесской области повреждена энергетическая инфраструктура
- 10:20 17.03.2026
- Союзники США не соглашаются на вступление в коалицию по Ормузскому проливу — Axios
- 10:18 17.03.2026
- В Можайском районе построят образовательный комплекс и детский сад — Собянин
- 10:00 17.03.2026
- Разведка США считает, что руководство Ирана сохраняет власть и единство — WP
- 09:32 17.03.2026
- 23 человека погибли, 108 пострадали в результате трех взрывов в Нигерии
