В Одесской области повреждена энергетическая инфраструктура
10:32 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры получили повреждения в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале.
«Повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры», — написал он.
Кипер добавил, что также наблюдаются «перебои с электроснабжением в отдельных населенных пунктах».
НОВОСТИ
- 11:32 17.03.2026
- Стрелявший по полицейским в Крыму также бросил в них взрывное устройство — МВД
- 11:20 17.03.2026
- Буддистские храмы в Таиланде отменяют обряды кремации из-за дефицита топлива
- 11:08 17.03.2026
- Собянин: Завершен важный этап строительства новой станции метро «Достоевская»
- 11:05 17.03.2026
- Ормузский пролив больше нельзя будет использовать, как прежде — спикер парламента Ирана
- 11:00 17.03.2026
- Пожар на авианосце USS Gerald R. Ford не могли потушить более 30 часов — NYT
- 10:20 17.03.2026
- Союзники США не соглашаются на вступление в коалицию по Ормузскому проливу — Axios
- 10:18 17.03.2026
- В Можайском районе построят образовательный комплекс и детский сад — Собянин
- 10:05 17.03.2026
- Инженер получил 3 года колонии за передачу чертежей подлодки проекта «Варшавянка»
- 10:00 17.03.2026
- Разведка США считает, что руководство Ирана сохраняет власть и единство — WP
- 09:32 17.03.2026
- 23 человека погибли, 108 пострадали в результате трех взрывов в Нигерии
