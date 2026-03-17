В Одесской области повреждена энергетическая инфраструктура

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры получили повреждения в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале.

«Повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры», — написал он.

Кипер добавил, что также наблюдаются «перебои с электроснабжением в отдельных населенных пунктах».