В Можайском районе построят образовательный комплекс и детский сад — Собянин
10:18 17.03.2026
Крупный образовательный комплекс и детский сад будет построен в Можайском районе Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, комплекс для 1500 учеников и 450 воспитанников будет выглядеть как скульптура, напоминающая конструктор из молекул.
В школьном блоке будет созданы универсальные и специализированные учебные кабинеты. Их сгруппируют по направлениям: естественные науки, гуманитарные дисциплины, творческие мастерские. В комплексе появится амфитеатр с панорамным видом, который на каждом этаже здания будет объединен с просторными рекреациями. Для индивидуальной и групповой работы предназначена медиатека. В комплексе будет дошкольный блок из 18 групп. Его пространство можно адаптировать для игр, занятий, творчества или отдыха. Также будут созданы физкультурный и музыкальный залы, кабинеты развивающих занятий. В пешей доступности от комплекса построят детский сад для 300 воспитанников, который внешне будет похож на книжную полку.
Новые объекты расположены в составе создаваемых сейчас жилых комплексов, после завершения строительства они будут переданы городу.
Напомним, с 2011 года в Можайском районе Москвы построили 15 зданий социальной инфраструктуры, из которых девять будут использованы учреждениями системы образования.
- 11:32 17.03.2026
- Стрелявший по полицейским в Крыму также бросил в них взрывное устройство — МВД
- 11:20 17.03.2026
- Буддистские храмы в Таиланде отменяют обряды кремации из-за дефицита топлива
- 11:08 17.03.2026
- Собянин: Завершен важный этап строительства новой станции метро «Достоевская»
- 11:05 17.03.2026
- Ормузский пролив больше нельзя будет использовать, как прежде — спикер парламента Ирана
- 11:00 17.03.2026
- Пожар на авианосце USS Gerald R. Ford не могли потушить более 30 часов — NYT
- 10:32 17.03.2026
- В Одесской области повреждена энергетическая инфраструктура
- 10:20 17.03.2026
- Союзники США не соглашаются на вступление в коалицию по Ормузскому проливу — Axios
- 10:05 17.03.2026
- Инженер получил 3 года колонии за передачу чертежей подлодки проекта «Варшавянка»
- 10:00 17.03.2026
- Разведка США считает, что руководство Ирана сохраняет власть и единство — WP
- 09:32 17.03.2026
- 23 человека погибли, 108 пострадали в результате трех взрывов в Нигерии
