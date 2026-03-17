В Можайском районе построят образовательный комплекс и детский сад — Собянин

10:18 17.03.2026

Крупный образовательный комплекс и детский сад будет построен в Можайском районе Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, комплекс для 1500 учеников и 450 воспитанников будет выглядеть как скульптура, напоминающая конструктор из молекул.

В школьном блоке будет созданы универсальные и специализированные учебные кабинеты. Их сгруппируют по направлениям: естественные науки, гуманитарные дисциплины, творческие мастерские. В комплексе появится амфитеатр с панорамным видом, который на каждом этаже здания будет объединен с просторными рекреациями. Для индивидуальной и групповой работы предназначена медиатека. В комплексе будет дошкольный блок из 18 групп. Его пространство можно адаптировать для игр, занятий, творчества или отдыха. Также будут созданы физкультурный и музыкальный залы, кабинеты развивающих занятий. В пешей доступности от комплекса построят детский сад для 300 воспитанников, который внешне будет похож на книжную полку.

Новые объекты расположены в составе создаваемых сейчас жилых комплексов, после завершения строительства они будут переданы городу.

Напомним, с 2011 года в Можайском районе Москвы построили 15 зданий социальной инфраструктуры, из которых девять будут использованы учреждениями системы образования.

