0
0
97
НОВОСТИ

Пожар на авианосце USS Gerald R. Ford не могли потушить более 30 часов — NYT

11:00 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Команда американского авианосца USS Gerald R. Ford не могла потушить пожар на корабле более 30 часов. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на нескольких матросов авианосца.

Издание напомнило, что пожар начался в главной прачечной корабля в минувший четверг. Два человека, участвовавших в ликвидации огня, получили ранения, десятки отравились угарным газом. Их жизни вне опасности. Кроме того, в огне помимо личных вещей, в частности, сгорели и кровати более 600 моряков, которые теперь «вынуждены спать на полу и на столах».

The New York Times добавила, что на борту USS Gerald R. Ford расквартированы 4,5 тыс. моряков и пилотов палубной авиации. Авианосец находится в походе уже почти 10 месяцев.

12 марта центральное командование ВМС США сообщило о пожаре на американском авианосце USS Gerald R. Ford, находящемся в Красном море и участвующем в операции против Ирана на Ближнем Востоке. Позже представитель центрального штаба ВС исламской республики «Хатам аль-Анбия» утверждал, что военнослужащие США якобы сами устроили пожар на авианосце USS Gerald R. Ford, чтобы более не участвовать в боевых действиях против Ирана.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 17.03.2026
Стрелявший по полицейским в Крыму также бросил в них взрывное устройство — МВД
11:20 17.03.2026
Буддистские храмы в Таиланде отменяют обряды кремации из-за дефицита топлива
11:08 17.03.2026
Собянин: Завершен важный этап строительства новой станции метро «Достоевская»
11:05 17.03.2026
Ормузский пролив больше нельзя будет использовать, как прежде — спикер парламента Ирана
10:32 17.03.2026
В Одесской области повреждена энергетическая инфраструктура
10:20 17.03.2026
Союзники США не соглашаются на вступление в коалицию по Ормузскому проливу — Axios
10:18 17.03.2026
В Можайском районе построят образовательный комплекс и детский сад — Собянин
10:05 17.03.2026
Инженер получил 3 года колонии за передачу чертежей подлодки проекта «Варшавянка»
10:00 17.03.2026
Разведка США считает, что руководство Ирана сохраняет власть и единство — WP
09:32 17.03.2026
23 человека погибли, 108 пострадали в результате трех взрывов в Нигерии
Возврат к списку