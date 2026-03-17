Пожар на авианосце USS Gerald R. Ford не могли потушить более 30 часов — NYT

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Команда американского авианосца USS Gerald R. Ford не могла потушить пожар на корабле более 30 часов. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на нескольких матросов авианосца.

Издание напомнило, что пожар начался в главной прачечной корабля в минувший четверг. Два человека, участвовавших в ликвидации огня, получили ранения, десятки отравились угарным газом. Их жизни вне опасности. Кроме того, в огне помимо личных вещей, в частности, сгорели и кровати более 600 моряков, которые теперь «вынуждены спать на полу и на столах».

The New York Times добавила, что на борту USS Gerald R. Ford расквартированы 4,5 тыс. моряков и пилотов палубной авиации. Авианосец находится в походе уже почти 10 месяцев.

12 марта центральное командование ВМС США сообщило о пожаре на американском авианосце USS Gerald R. Ford, находящемся в Красном море и участвующем в операции против Ирана на Ближнем Востоке. Позже представитель центрального штаба ВС исламской республики «Хатам аль-Анбия» утверждал, что военнослужащие США якобы сами устроили пожар на авианосце USS Gerald R. Ford, чтобы более не участвовать в боевых действиях против Ирана.