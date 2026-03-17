Пожар на авианосце USS Gerald R. Ford не могли потушить более 30 часов — NYT
11:00 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Команда американского авианосца USS Gerald R. Ford не могла потушить пожар на корабле более 30 часов. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на нескольких матросов авианосца.
Издание напомнило, что пожар начался в главной прачечной корабля в минувший четверг. Два человека, участвовавших в ликвидации огня, получили ранения, десятки отравились угарным газом. Их жизни вне опасности. Кроме того, в огне помимо личных вещей, в частности, сгорели и кровати более 600 моряков, которые теперь «вынуждены спать на полу и на столах».
The New York Times добавила, что на борту USS Gerald R. Ford расквартированы 4,5 тыс. моряков и пилотов палубной авиации. Авианосец находится в походе уже почти 10 месяцев.
12 марта центральное командование ВМС США сообщило о пожаре на американском авианосце USS Gerald R. Ford, находящемся в Красном море и участвующем в операции против Ирана на Ближнем Востоке. Позже представитель центрального штаба ВС исламской республики «Хатам аль-Анбия» утверждал, что военнослужащие США якобы сами устроили пожар на авианосце USS Gerald R. Ford, чтобы более не участвовать в боевых действиях против Ирана.
НОВОСТИ
- 11:32 17.03.2026
- Стрелявший по полицейским в Крыму также бросил в них взрывное устройство — МВД
- 11:20 17.03.2026
- Буддистские храмы в Таиланде отменяют обряды кремации из-за дефицита топлива
- 11:08 17.03.2026
- Собянин: Завершен важный этап строительства новой станции метро «Достоевская»
- 11:05 17.03.2026
- Ормузский пролив больше нельзя будет использовать, как прежде — спикер парламента Ирана
- 10:32 17.03.2026
- В Одесской области повреждена энергетическая инфраструктура
- 10:20 17.03.2026
- Союзники США не соглашаются на вступление в коалицию по Ормузскому проливу — Axios
- 10:18 17.03.2026
- В Можайском районе построят образовательный комплекс и детский сад — Собянин
- 10:05 17.03.2026
- Инженер получил 3 года колонии за передачу чертежей подлодки проекта «Варшавянка»
- 10:00 17.03.2026
- Разведка США считает, что руководство Ирана сохраняет власть и единство — WP
- 09:32 17.03.2026
- 23 человека погибли, 108 пострадали в результате трех взрывов в Нигерии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать