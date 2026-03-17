Стрелявший по полицейским в Крыму также бросил в них взрывное устройство — МВД

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Открывший стрельбу по сотрудникам полиции в Крыму мужчина также бросил в них взрывное устройство, которое сдетонировало, сообщила пресс-служба МВД по региону.

«Сотрудниками полиции проводились оперативно-разыскные мероприятия, направленные на изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств. В ходе проведения мероприятий 49-летний местный житель не выполнил законные требования сотрудников полиции о сдаче находящегося при нем огнестрельного оружия, после чего бросил в сторону полицейских неустановленное взрывное устройство, которое сдетонировало, и открыл огонь по правоохранителям из гладкоствольного ружья», — говорится в сообщении.