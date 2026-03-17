0
0
70
НОВОСТИ

Собянин: Завершен важный этап строительства новой станции метро «Достоевская»

11:08 17.03.2026

В Москве завершен правый обходной тоннель строящейся станции «Достоевская» Кольцевой линии метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Это важный этап работ, поскольку обходные тоннели позволяют перезапустить движение поездов и не закрывать действующую линию на время строительства станции», — заявил градоначальник.

По его словам, ранее был проложен левый обходной тоннель, причем, был применен горный способ в связи с близостью к действующим объектам метрополитена. На некоторых участках строителям пришлось работать вручную с помощью средств малой механизации, в том числе мини-роботов. Сегодня они используются только на станции метро «Достоевская».

Строительство этой станции, расположенной между станциями “Новослободская” и “Проспект Мира", считается одним из самых сложных проектов московского метрополитена, поскольку процесс идет в центре мегаполиса, где много зданий, а под землей отмечается обильный водоприток и различные инженерные коммуникации.

Как сообщил Собянин, общая готовность “Достоевской” с учетом горных выработок сейчас составляет примерно 44%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку