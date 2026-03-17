ЕК выделила 120 млн евро на подготовку энергетики Украины к следующей зиме
12:00 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия приступила к подготовке энергетики Украины к следующей зиме, выделив на эти цели 120 млн евро. Об этом сообщила еврокомиссар по расширению Марта Кос на пресс-конференции в Брюсселе.
«Евросоюз уже начала подготовку Украины к следующей зиме, чтобы обеспечить восстановление и защиту энергетических объектов. Евросоюз намерен инвестировать дополнительно 120 млн евро в энергетические системы Украины, чтобы сделать их полностью независимыми от России», — утверждала Кос, не уточнив, что она подразумевает.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен объявил, что стороны провели в понедельник заседание, нацеленное на поставки оборудования Киеву для стабилизации, децентрализации и восстановления энергосистемы Украины.
