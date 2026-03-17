ЕК выделила 120 млн евро на подготовку энергетики Украины к следующей зиме

12:00 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия приступила к подготовке энергетики Украины к следующей зиме, выделив на эти цели 120 млн евро. Об этом сообщила еврокомиссар по расширению Марта Кос на пресс-конференции в Брюсселе.

«Евросоюз уже начала подготовку Украины к следующей зиме, чтобы обеспечить восстановление и защиту энергетических объектов. Евросоюз намерен инвестировать дополнительно 120 млн евро в энергетические системы Украины, чтобы сделать их полностью независимыми от России», — утверждала Кос, не уточнив, что она подразумевает.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен объявил, что стороны провели в понедельник заседание, нацеленное на поставки оборудования Киеву для стабилизации, децентрализации и восстановления энергосистемы Украины.

13:00 17.03.2026
В Ормузском проливе пока военное положение, чтобы США не снабжали свои базы — посол Ирана
0
19
12:32 17.03.2026
Кошта выступил против угроз Зеленского в адрес Орбана
0
103
12:20 17.03.2026
Экономика Белоруссии в начале года продолжила охлаждаться — обзор ЕАБР
0
115
12:05 17.03.2026
Киев может столкнуться с нехваткой ракет для ПВО через 1-3 месяца — СМИ
0
148
11:32 17.03.2026
Стрелявший по полицейским в Крыму также бросил в них взрывное устройство — МВД
0
218
11:20 17.03.2026
Буддистские храмы в Таиланде отменяют обряды кремации из-за дефицита топлива
0
190
11:08 17.03.2026
Собянин: Завершен важный этап строительства новой станции метро «Достоевская»
0
206
11:05 17.03.2026
Ормузский пролив больше нельзя будет использовать, как прежде — спикер парламента Ирана
0
246
11:00 17.03.2026
Пожар на авианосце USS Gerald R. Ford не могли потушить более 30 часов — NYT
0
260
10:32 17.03.2026
В Одесской области повреждена энергетическая инфраструктура
0
244

