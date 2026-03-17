В Ормузском проливе пока военное положение, чтобы США не снабжали свои базы — посол Ирана
13:00 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военное положение действует в Ормузском проливе, чтобы американская сторона не снабжала свои базы. Об этом заявил ТАСС посол Ирана в Москве Казем Джалали.
«США используют свои военные базы, расположенные на территории арабских стран Персидского залива, для нападения на Исламскую Республику Иран, несмотря на то, что эти страны ранее давали гарантии Ирану и открыто заявляли, что их территория и воздушное пространство не будут использоваться против Ирана. Однако теперь есть убедительные признаки того, что США используют эти базы против нас. Логистический маршрут и снабжение этих баз проходят через Ормузский пролив. Иран контролирует движение судов через этот пролив. Там военное положение, и Иран принимает меры по ограничению логистики противника ради собственной безопасности», — отметил иранский дипломат.
