В Ормузском проливе пока военное положение, чтобы США не снабжали свои базы — посол Ирана

13:00 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военное положение действует в Ормузском проливе, чтобы американская сторона не снабжала свои базы. Об этом заявил ТАСС посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«США используют свои военные базы, расположенные на территории арабских стран Персидского залива, для нападения на Исламскую Республику Иран, несмотря на то, что эти страны ранее давали гарантии Ирану и открыто заявляли, что их территория и воздушное пространство не будут использоваться против Ирана. Однако теперь есть убедительные признаки того, что США используют эти базы против нас. Логистический маршрут и снабжение этих баз проходят через Ормузский пролив. Иран контролирует движение судов через этот пролив. Там военное положение, и Иран принимает меры по ограничению логистики противника ради собственной безопасности», — отметил иранский дипломат.

12:32 17.03.2026
Кошта выступил против угроз Зеленского в адрес Орбана
12:20 17.03.2026
Экономика Белоруссии в начале года продолжила охлаждаться — обзор ЕАБР
12:05 17.03.2026
Киев может столкнуться с нехваткой ракет для ПВО через 1-3 месяца — СМИ
12:00 17.03.2026
ЕК выделила 120 млн евро на подготовку энергетики Украины к следующей зиме
11:32 17.03.2026
Стрелявший по полицейским в Крыму также бросил в них взрывное устройство — МВД
11:20 17.03.2026
Буддистские храмы в Таиланде отменяют обряды кремации из-за дефицита топлива
11:08 17.03.2026
Собянин: Завершен важный этап строительства новой станции метро «Достоевская»
11:05 17.03.2026
Ормузский пролив больше нельзя будет использовать, как прежде — спикер парламента Ирана
11:00 17.03.2026
Пожар на авианосце USS Gerald R. Ford не могли потушить более 30 часов — NYT
10:32 17.03.2026
В Одесской области повреждена энергетическая инфраструктура
