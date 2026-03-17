РФ противостоит 56 странам, пытающимся совершать диверсии и теракты на ее объектах — Шойгу

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сейчас должна «с высочайшей организованностью» противостоять действиям 56 стран, пытающихся совершать теракты и диверсии на важных объектах. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (РФ) Сергей Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе.

«Фактически против нашей страны действует огромная система 56 стран, весь наработанный спецслужбами этих стран опыт по совершению диверсионных и террористических актов против объектов критической инфраструктуры», — подчеркнул он, уточнив, что за последнее время «западными спецслужбами разработано огромное количество разного рода механизмов, инструментов по совершению террористических и диверсионных актов на объектах критической инфраструктуры».

Россия, как указал секретарь Совбеза, «должна здесь противопоставить высочайшую организованность и исполнительскую дисциплину» по применению мер защиты. На нынешнем совещании Шойгу предложил обсудить, как исполняются эти меры и что необходимо предпринять дополнительно.