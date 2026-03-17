РФ противостоит 56 странам, пытающимся совершать диверсии и теракты на ее объектах — Шойгу

13:32 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сейчас должна «с высочайшей организованностью» противостоять действиям 56 стран, пытающихся совершать теракты и диверсии на важных объектах. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (РФ) Сергей Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе.

«Фактически против нашей страны действует огромная система 56 стран, весь наработанный спецслужбами этих стран опыт по совершению диверсионных и террористических актов против объектов критической инфраструктуры», — подчеркнул он, уточнив, что за последнее время «западными спецслужбами разработано огромное количество разного рода механизмов, инструментов по совершению террористических и диверсионных актов на объектах критической инфраструктуры».

Россия, как указал секретарь Совбеза, «должна здесь противопоставить высочайшую организованность и исполнительскую дисциплину» по применению мер защиты. На нынешнем совещании Шойгу предложил обсудить, как исполняются эти меры и что необходимо предпринять дополнительно.

14:32 17.03.2026
ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Сопычь и Каленики — МО РФ
14:12 17.03.2026
Темп развития средств поражения у соперника такой, что любой регион РФ под угрозой — Шойгу
14:00 17.03.2026
Токаев подписал новую конституцию Казахстана и указ о мерах по ее реализации
13:12 17.03.2026
Бюрократическую нагрузку на учителей можно снизить более чем вдвое — Фадеев
13:00 17.03.2026
В Ормузском проливе пока военное положение, чтобы США не снабжали свои базы — посол Ирана
12:32 17.03.2026
Кошта выступил против угроз Зеленского в адрес Орбана
12:20 17.03.2026
Экономика Белоруссии в начале года продолжила охлаждаться — обзор ЕАБР
12:05 17.03.2026
Киев может столкнуться с нехваткой ракет для ПВО через 1-3 месяца — СМИ
12:00 17.03.2026
ЕК выделила 120 млн евро на подготовку энергетики Украины к следующей зиме
11:32 17.03.2026
Стрелявший по полицейским в Крыму также бросил в них взрывное устройство — МВД
