Токаев подписал новую конституцию Казахстана и указ о мерах по ее реализации

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новую конституцию республики и указ о мерах по реализации основного закона. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана по итогам торжественного мероприятия, посвященного принятию конституции республики.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев скрепил своей подписью конституцию Республики Казахстан и подписал указ „О мерах по реализации конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года“, — говорится в сообщении.