Военное сопровождение в Ормузском проливе реанимирует судоходство лишь на 10% — The Times
15:32 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военное сопровождение торговых судов в Ормузском проливе восстановит судоходство лишь на 8-10% от обычного уровня в лучшем случае. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на аналитическую компанию Lloyd's List Intelligence.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны, импортирующие нефть через Ормузский пролив, должны принять участие в обеспечении безопасности судоходства, отправив туда военные корабли. В числе государств, в чьих интересах может быть подобный шаг, он назвал Великобританию, Китай, Республику Корея, Францию и Японию.
