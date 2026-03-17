Российские силы рассекли группировку ВСУ к югу от Константиновки — Кимаковский

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные рассекли группировку ВСУ в районе села Ильиновка в южном пригороде Константиновки, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

«Последняя удача — это в районе Ильиновки (село к югу от Константиновки — прим. ТАСС) удалось рассечь группировку противника. То есть мы пошли в сторону Алексеево-Дружковки, огибая город как бы с запада, с юга был удар, и рассекли группировку противника, снабжение группировки противника в Долгой Балке», — сказал Кимаковский.