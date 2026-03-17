Сбер второй год подряд поддержит все 24 предмета Всероссийской олимпиады школьников

15:52 17.03.2026

Сбер второй год подряд поддержит заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников — самого масштабного и старейшего интеллектуального соревнования для школьников в России, продолжая системную работу с талантливой молодёжью по всей стране.

В прошлом году Сбер впервые выступил партнёром всех предметов ВсОШ. Олимпиада объединила более 9 тыс. участников из 84 регионов России, а также гостей из Абхазии и Китая; победителями стали 724 школьника.

В этом году Сбер продолжит поддержку заключительных этапов по каждому из 24 направлений олимпиады. В рамках финалов по информатике, математике и экономике компания интегрируется в программу: для участников организуют лекции и встречи с экспертами, а также экскурсии в офис компании. Финал по информатике впервые пройдёт по четырём профилям: «Искусственный интеллект», «Информационная безопасность», «Робототехника» и «Программирование». Награждение победителей и призёров по профилям «Искусственный интеллект» и «Информационная безопасность» состоится в офисе Сбера.

«Олимпиада всегда про умение думать там, где нет готового решения, искать подход, когда алгоритм неочевиден, и разбираться в задаче с нуля. Для нас это особенно близко, потому что именно так устроена работа над технологиями, – подчеркнула Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнерств Сбера. – Поэтому участие в ВсОШ — шанс показать ребятам среду, где их способность мыслить, а не воспроизводить шаблоны, действительно востребована, а знания превращаются в инструмент для создания продуктов, которыми пользуются миллионы людей».

16:12 17.03.2026
Российские силы рассекли группировку ВСУ к югу от Константиновки — Кимаковский
16:00 17.03.2026
РФ готова оказать всю посильную помощь Кубе — Песков
15:32 17.03.2026
Военное сопровождение в Ормузском проливе реанимирует судоходство лишь на 10% — The Times
15:12 17.03.2026
В 2025 г. почти в 4 раза увеличились воздушные атаки Киева на инфраструктуру РФ — Шойгу
15:00 17.03.2026
ВСУ за сутки потеряли около 1 240 военных в зоне СВО
14:32 17.03.2026
ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Сопычь и Каленики — МО РФ
14:12 17.03.2026
Темп развития средств поражения у соперника такой, что любой регион РФ под угрозой — Шойгу
14:00 17.03.2026
Токаев подписал новую конституцию Казахстана и указ о мерах по ее реализации
13:32 17.03.2026
РФ противостоит 56 странам, пытающимся совершать диверсии и теракты на ее объектах — Шойгу
13:12 17.03.2026
Бюрократическую нагрузку на учителей можно снизить более чем вдвое — Фадеев
