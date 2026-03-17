ЕС пообещал Киеву средства на «ремонт» нефтепровода «Дружба»

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз пообещал предоставить «финансирование и техническую помощь» Украине для ремонта якобы поврежденного нефтепровода «Дружба». Об этом заявили председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта.

«Евросоюз предложил Украине техническую поддержку и финансирование (для ремонта нефтепровода — прим. ТАСС). Украинцы с благодарностью приняли это предложение. Европейские эксперты уже готовы к работе», — говорится в заявлении.