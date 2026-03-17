Верховный суд запретил получать наследство родителям, уклонявшимся от воспитания детей
17:12 17.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд признал незаконной попытку отца получить наследство своего сына, который погиб на СВО, так как родитель уклонялся от его воспитания и не платил алименты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда посчитала доводы жалобы истицы обоснованными, указав, что злостное уклонение отца от содержания ребенка является основанием для его признания недостойным наследником», — сказали в пресс-службе.
Решение было принято по жалобе жительницы Саратовской области. В ходе выполнения воинского долга на СВО погиб ее сын Никита Беспалов. Его отец обратился в соответствующие органы для получения мер социальной поддержки в связи с гибелью сына на специальной военной операции. Однако мать погибшего обратилась в суд с требованием признать отца недостойным наследником, так как он не участвовал в жизни семьи и не содержал сына. «На выпускной в школу к ребенку он не пришел. В армию ребенка не проводил», — было сказано в доводах жалобы истицы.
Суды первой и второй инстанции иск матери Беспалова отклонили. Кассационная инстанция удовлетворила иск частично, отказав отцу в выплатах и оставив за ним право лишь на часть квартиры погибшего сына. Верховный же суд указал на ряд недостатков в решениях первой и апелляционной инстанции, полностью отменил их решения и направил дело на новое рассмотрение.
