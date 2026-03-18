Человек погиб в результате атаки БПЛА на Краснодар

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб в результате атаки украинских беспилотников на Краснодар. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

«В результате террористической атаки беспилотников в Краснодаре погиб один человек. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего», — написал он.

Кроме того, в результате атаки БПЛА повреждены три многоквартирных жилых дома, добавил губернатор. В одном из зданий произошел пожар, который оперативно ликвидировали. «Беспилотники ВСУ этой ночью ударили по многоквартирным жилым домам в краевом центре. Всего пострадали три дома. В одном из них в квартире произошел пожар, который оперативно ликвидировали», — написал Кондратьев.