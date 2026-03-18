Собянин: Открыт первый в РФ испытательный центр роботов и беспилотных систем

10:09

В Московском инновационном кластере открылся первый в России испытательный центр полного цикла, где будут тестироваться роботизированные системы различных типов: коммунальные, складские, логистические, транспортные, мониторинговые, строительные и многие другие. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, основная площадка Испытательного центра размещена в Инновационном центре «Сколково». Там расположена штаб квартира, место для профильных мероприятий и несколько площадок для проведения испытаний разных типов техники. Также Испытательный центр планирует использовать полигон Федерального центра беспилотных авиационных систем и ряд других площадок.

Представители бизнеса и разработчики могут подать заявку на проведение испытаний своей продукции, используя платформу i.moscow. Заявки будут рассматриваться в ускоренном режиме, что позволит быстро начать тестирование техники. Ее можно будет проверить в разнообразных условиях: в офисах и общественных местах, на воде и под водой, в воздухе, а также на открытых площадках — с асфальтом, естественным грунтом или деревянными настилами.

По словам Сергея Собянина, работа испытательного центра поможет сократить путь от опытного образца до серийного производства. Уже сейчас в центре несколько компаний тестируют свои образцы продукции. Например, компания «ЯкуРоботикс» проводит тестирование автономной поломоечной машины Unit. Компания «ГУМИЧ РТК» проверяет работу робота «Городовой», который призван патрулировать закрытые территории и общественные пространства. Компании «РОБКОМ» испытывает гусеничную платформу «Веном Саранча» - это маневренный электровездеход, который летом можно использовать для стрижки травы, а зимой – для уборки снега. Компания «Мобильные роботизированные системы» проводит испытание автономных мобильных роботов «МОРОС» предназначенных для перевозки грузов весом до 1,5 тонны на складах и промышленных объектах. А «Прикладная робототехника» испытывает новую модель «роборуки» - робота манипулятора ARM, который способен собирать и упаковывать изделия, красить или выполнять точные операции с мелкими деталями.