В Иране казнили обвиненного в шпионаже в пользу Израиля

11:20 18.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор в отношении осужденного за шпионаж в пользу Израиля в июне 2025 года. Об этом сообщило агентство Fars.

По его данным, подозревавшегося в шпионаже задержали недалеко от западного пригорода Тегерана во время прошлого военного конфликта с Израилем. В вину ему вменили работу на службу израильской разведки «Моссад». Утверждается, что он якобы передавал за рубеж информацию о «чувствительных объектах» в Иране.

Накануне глава судебной власти исламской республики Голям Хосейн Мохсени-Эджеи объявил, что осужденным за сотрудничество с Израилем и США и за шпионаж в их пользу будет грозить смертный приговор или полная конфискация имущества в пользу государства.

