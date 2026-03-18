Резкий рост цен на нефть из-за конфликта с Ираном подорвет экономический рост США — FT

Стремительный рост цен на нефть серьезно угрожает экономическому росту США, усугубляет инфляцию и препятствует снижению процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в преддверии первого решения Центробанка по процентным ставкам с начала конфликта с Ираном. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на ведущих американских экономистов.

Согласно опросу, проведенному американским Центром Кларка по глобальным рынкам при Университете Чикаго по заказу FT, если цены на углеводороды останутся на уровне $100 за баррель, «рост экономики США значительно снизится».

Нарушение судоходства в Ормузском проливе, через который транспортировалась пятая часть мирового объема нефти, вызвало глобальный дефицит предложения и негативно сказалось на американских потребителях и предприятиях, говорится в публикации. Эксперт по энергетическим рынкам профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего Джеймс Гамильтон назвал ключевым в данном случае вопрос «о масштабах и продолжительности блокады» Ормузского пролива. «Если подобная ситуация продлится еще около месяца, это будет очень серьезно», — сказал экономист. По его мнению, это приведет «к значительному снижению прогнозируемого роста в нынешнем году».

Около 68% респондентов (из 47 опрошенных) ожидают значительного снижения темпов роста ВВП в этом году — как минимум на 0,25-0,5 процентных пункта при ценах на нефть на уровне $100 до конца 2026 года по сравнению со сценарием с ценой в $75. Лишь 2% полагают, что экономическое воздействие высоких цен на нефть будет положительным. Экономика США выросла, как напоминает издание, на 0,7% в годовом исчислении в четвертом квартале 2025 года по сравнению с 4,4% в предыдущем квартале.

Предупреждения участников опроса о негативных последствиях для роста контрастируют с заявлениями представителей Белого дома, которые утверждают, что конфликт лишь в очень незначительной степени повлияет на перспективы крупнейшей экономики мира. «Если [война] затянется, это практически не нарушит экономику США», — приводит издание мнение директора Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассетта.

Стоимость галлона (3,785 литра) бензина в США достигла $3,79 на фоне энергетического кризиса, вызванного американо-израильской операцией против Ирана. Это самая высокая цена на топливо с октября, следует из данных некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, что рискует подорвать доверие американской общественности к приверженности центрального банка борьбе с инфляцией.