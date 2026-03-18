НОВОСТИ

Три новые программы для будущих ИТ-специалистов откроют в колледжах Москвы

11:35 18.03.2026

В колледжах Москвы будут открыты три направления подготовки в сфере информационных технологий (IT). По словам заместителя мэра столицы Анастасии Раковой, их учащиеся получат возможность углубленно изучать разработку программного обеспечения и управление им, техническую эксплуатацию и сопровождение информационных систем, а также интеграцию решений с применением искусственного интеллекта (ИИ). Для организации качественной подготовки специалистов колледжи сотрудничают с ведущими компаниями мегаполиса. Например, партнеров учебных заведений — «Яндекс», «ВКонтакте», «МТС», Сбер и «Ростелеком».

«Уже более 300 ведущих IT-компаний являются партнерами колледжей, - сообщила заммэра. - Совместно с ними мы создаем передовую материально-техническую базу, а также занимаемся углубленной переподготовкой педагогов профильных дисциплин. Сейчас в столичных IT-колледжах учатся почти 23 тыс. студентов».

По словам Раковой, интерес к IT в Москве по-прежнему растет. В частности, в 2025 году на первый курс поступили почти 8000 ребят — на 10% больше, чем годом ранее. Студенты осваивают 12 востребованных специальностей, такие как разработка компьютерных игр, технологии дополненной и виртуальной реальности, основы квантовых коммуникаций. Три новых направления также будут востребованы у абитуриентов.

Компании, сотрудничающие с колледжами, участвуют в разработке учебных программ, стандартов оснащения лабораторий, оценивают знания студентов на экзаменах, приглашают ребят на практику с возможностью трудоустройства и проводят стажировки для преподавателей.

Как сообщила Ракова, в ближайшие годы в Москве будет построен новый флагманский колледж. В нем плунируется обучать специалистов по ключевым направлениям IT — от установки и обслуживания оборудования и сетей до кибербезопасности, интернета вещей и искусственного интеллекта.

