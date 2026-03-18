Япония в феврале увеличила поставки авто в РФ на 42%

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония в феврале 2026 года увеличила поставки легковых автомобилей в Россию на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют статистические данные Минфина Японии, с которыми ознакомился ТАСС.

Япония также увеличила поставки в РФ запчастей и комплектующих для автомобилей на 12,7%.