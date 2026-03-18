Во всех регионах Украины внепланово ввели графики отключения электричества

15:00 18.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Графики отключения электричества внепланово введены во всех областях Украины из-за дефицита в сетях. Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Из-за сложной ситуации в энергосистеме во всех регионах Украины применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей и графики почасовых отключений», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании. Там добавили, что в ряде областей страны пришлось прибегнуть к аварийным отключениям.

По информации «Укрэнерго», во многих регионах сегодня не планировались ограничения для бытовых потребителей, однако к этой мере пришлось прибегнуть из-за роста уровня энергопотребления на фоне низкой эффективности работы солнечных электростанций и снижения температуры воздуха.

