Во всех регионах Украины внепланово ввели графики отключения электричества
15:00 18.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Графики отключения электричества внепланово введены во всех областях Украины из-за дефицита в сетях. Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».
«Из-за сложной ситуации в энергосистеме во всех регионах Украины применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей и графики почасовых отключений», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании. Там добавили, что в ряде областей страны пришлось прибегнуть к аварийным отключениям.
По информации «Укрэнерго», во многих регионах сегодня не планировались ограничения для бытовых потребителей, однако к этой мере пришлось прибегнуть из-за роста уровня энергопотребления на фоне низкой эффективности работы солнечных электростанций и снижения температуры воздуха.
НОВОСТИ
- 14:32 18.03.2026
- ГД ужесточает требования к трудовым мигрантам для работы в России
- 14:12 18.03.2026
- Вылов омуля для воспроизводства возобновят на севере Байкала впервые с 2017 г.
- 14:00 18.03.2026
- Песков согласен с Трампом, что политики ЕС измельчали
- 13:32 18.03.2026
- Более 850 тыс. нелегальных мигрантов включены в реестр контролируемых лиц в РФ
- 13:12 18.03.2026
- Кремль решительно осуждает убийства представителей руководства Ирана — Песков
- 13:00 18.03.2026
- Собянин: За 11 лет в Москве отреставрировали 2491 объект культурного наследия
- 13:00 18.03.2026
- Российский ученый Бутягин заявил, что не ожидает от суда в Варшаве ничего хорошего
- 12:35 18.03.2026
- Сбер запустил сервис возврата переводов по СБП в мобильном приложении
- 12:32 18.03.2026
- ВСУ за сутки потеряли свыше 1 175 военных в зоне спецоперации — МО РФ
- 12:28 18.03.2026
- ВС РФ освободили Александровку в ДНР
