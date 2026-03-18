Кремль согласен, что Стармер — не Черчилль, а Макрон — не де Голль
16:00 18.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с мнением американского лидера Дональда Трампа, что уровень нынешних европейских политиков не тот, что был у их предшественников.
«В данном случае можно констатировать и, наверное, согласиться, что, действительно, [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер — это не [Уинстон] Черчилль, действительно, [президент Франции Эмманюэль] Макрон — это не [Шарль] де Голль. Далее можно продолжать этот перечень достаточно долго. Это, действительно, те политические реалии, в которых мы живем», — отметил представитель Кремля на брифинге, комментируя высказывания Трампа.
Ранее американский лидер на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме высказал недовольство Великобританией. Он высказал сожаление, что приходится иметь дело с Киром Стармером, а не Уинстоном Черчиллем.
