0
0
0
НОВОСТИ

Польша инвестирует более $270 млрд в энергетику — Туск

16:32 18.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши планируют вложить в энергетическую трансформацию страны в ближайшее десятилетие 1 трлн злотых ($271 млрд). Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, выступая на энергетической выставке Power Connect 2026 в Гданьске.

«В ближайшие десять лет Польша вложит триллион злотых в энергетику», — сказал Туск. Трансляция его выступления велась в социальных сетях канцелярии польского правительства. Приоритетом для Варшавы будут вложения в возобновляемые источники энергии, линии электропередачи, хранение энергии и в строительство атомных электростанций.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

Возврат к списку