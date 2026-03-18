Польша инвестирует более $270 млрд в энергетику — Туск
16:32 18.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Польши планируют вложить в энергетическую трансформацию страны в ближайшее десятилетие 1 трлн злотых ($271 млрд). Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, выступая на энергетической выставке Power Connect 2026 в Гданьске.
«В ближайшие десять лет Польша вложит триллион злотых в энергетику», — сказал Туск. Трансляция его выступления велась в социальных сетях канцелярии польского правительства. Приоритетом для Варшавы будут вложения в возобновляемые источники энергии, линии электропередачи, хранение энергии и в строительство атомных электростанций.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать