Орбан считает, что на смену либеральному миропорядку приходит локальный патриотизм

17:40 18.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эпоха либерального миропорядка завершилась, а на смену ему приходят более локальные движения, основанные на ценностях патриотизма. Такое мнение премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал в интервью телеканалу GB News.

«Я думаю, наступила новая эпоха. Изменения начались не в последние два-три года, а намного раньше. Я думаю, что новый мировой порядок сейчас формируется. Если мы будем называть предыдущий период современной политики эпохой некого либерализма, то он определенно закончился», — сказал глава венгерского правительства.

«Никто не придумал для него хорошего названия, но это некое движение от глобального либерализма к локальному патриотизму», — высказал мнение Орбан.

НОВОСТИ

17:37 18.03.2026
Сбер и МФТИ открывают кафедру для тех, кто хочет создавать искусственный интеллект будущего
0
94
17:12 18.03.2026
Патрушев назвал беспрецедентной кампанию против флота, перевозящего грузы из РФ
0
160
17:00 18.03.2026
Россия серьезно недокапитализирована на сегодняшний день — Хуснуллин
0
167
16:32 18.03.2026
Польша инвестирует более $270 млрд в энергетику — Туск
0
193
16:12 18.03.2026
Украине предстоит столкнуться с дефицитом ракет для ЗРК Patriot — Зеленский
0
232
16:00 18.03.2026
Кремль согласен, что Стармер — не Черчилль, а Макрон — не де Голль
0
225
15:32 18.03.2026
Фицо заявил, что нет никаких признаков повреждения нефтепровода «Дружба»
0
260
15:12 18.03.2026
Украина — второстепенная проблема, ослабляющая ЕС — Орбан
0
292
15:00 18.03.2026
Во всех регионах Украины внепланово ввели графики отключения электричества
0
292
14:32 18.03.2026
ГД ужесточает требования к трудовым мигрантам для работы в России
0
315

