Орбан считает, что на смену либеральному миропорядку приходит локальный патриотизм
17:40 18.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эпоха либерального миропорядка завершилась, а на смену ему приходят более локальные движения, основанные на ценностях патриотизма. Такое мнение премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал в интервью телеканалу GB News.
«Я думаю, наступила новая эпоха. Изменения начались не в последние два-три года, а намного раньше. Я думаю, что новый мировой порядок сейчас формируется. Если мы будем называть предыдущий период современной политики эпохой некого либерализма, то он определенно закончился», — сказал глава венгерского правительства.
«Никто не придумал для него хорошего названия, но это некое движение от глобального либерализма к локальному патриотизму», — высказал мнение Орбан.
