За ночь над регионами РФ, Азовским и Черным морями сбиты 138 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 138 украинских БПЛА над регионами РФ, а также Азовским и Черным морями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 138 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 40 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 35 БПЛА — над территорией Республики Крым, 28 БПЛА — над территорией Ставропольского края, 8 БПЛА — над территорией Курской области, 2 БПЛА — над территорией Ростовской области, 18 БПЛА — над акваторией Азовского моря и 7 БПЛА — над акваторией Черного моря», — рассказали в Минобороны.