НОВОСТИ

Трехсторонние переговоры РФ с США и Украиной сейчас на паузе — Песков

09:05 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговорный процесс России и Украины при посредничестве США сейчас на паузе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Известиям».

Он уточнил, что при этом спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев продолжает работать в рамках двусторонней группы РФ и США.

«[Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ] Кирилл Дмитриев продолжает работать. Трехсторонняя группа — на паузе», — уточнил Песков.

09:32 19.03.2026
России не нужны передышки на фронте, позволяющие снова накачать Украину оружием — Мурадов
09:20 19.03.2026
Цена нефти марки Brent достигла $112
09:00 19.03.2026
За ночь над регионами РФ, Азовским и Черным морями сбиты 138 украинских БПЛА
21:21 18.03.2026
На портале проектов правовых актов проявился проект закона о госрегулировании ИИ
20:40 18.03.2026
Ограничения на продажу и вывоз дизтоплива вводятся в Словакии
20:15 18.03.2026
Трафик судов через Ормузский пролив снизился с 84 до 10 кораблей в сутки
19:47 18.03.2026
В Туркменистане организовали круглосуточный транзитный коридор для иностранных граждан, прибывающих из Ирана
19:00 18.03.2026
Вице-президент США собирается с визитом в Венгрию - СМИ
18:54 18.03.2026
Собянин: Начинается проходка тоннеля между «Кленовым бульваром» и «Курьяновом»
18:30 18.03.2026
Цена на нефть приближается к 110 долларам за баррель
