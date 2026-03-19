Трехсторонние переговоры РФ с США и Украиной сейчас на паузе — Песков

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговорный процесс России и Украины при посредничестве США сейчас на паузе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Известиям».

Он уточнил, что при этом спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев продолжает работать в рамках двусторонней группы РФ и США.

«[Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ] Кирилл Дмитриев продолжает работать. Трехсторонняя группа — на паузе», — уточнил Песков.