Цена газа в Европе превысила $850 за 1 тыс. куб. м

11:00 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа на бирже в Европе на открытии торгов в четверг впервые с декабря 2022 года превысила $850 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Такая динамика отмечена на фоне атак по газовой инфраструктуре стран Ближнего Востока.

Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до уровня около $854 за 1 тыс. куб. м, или 72 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).

Рост котировок с начала дня превышает 30%.

11:05 19.03.2026
США атаковали Иран под влиянием Израиля — экс-глава контртеррористического центра
10:32 19.03.2026
Вечером на Землю обрушится самая сильная за два месяца магнитная буря
10:20 19.03.2026
Рютте предпочел «залечь на дно» после нападок президента США на НАТО — источник Politico
10:05 19.03.2026
В Иране казнили трех участников январских протестов за убийство полицейских
10:00 19.03.2026
Трамп пригрозил уничтожить объекты иранского газового месторождения Южный Парс
09:50 19.03.2026
Собянин: На ВДНХ завершена комплексная реставрация 42 объектов
09:45 19.03.2026
Жители Зеленограда отправили более двух тонн гуманитарной помощи для бойцов СВО
09:32 19.03.2026
России не нужны передышки на фронте, позволяющие снова накачать Украину оружием — Мурадов
09:20 19.03.2026
Цена нефти марки Brent достигла $112
09:05 19.03.2026
Трехсторонние переговоры РФ с США и Украиной сейчас на паузе — Песков
