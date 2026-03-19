Цена газа в Европе превысила $850 за 1 тыс. куб. м
11:00 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа на бирже в Европе на открытии торгов в четверг впервые с декабря 2022 года превысила $850 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Такая динамика отмечена на фоне атак по газовой инфраструктуре стран Ближнего Востока.
Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до уровня около $854 за 1 тыс. куб. м, или 72 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).
Рост котировок с начала дня превышает 30%.
