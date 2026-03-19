Перечень возможных мер поддержки для улучшения демографии в регионах расширен — Голикова
12:05 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перечень возможных мер поддержки для улучшения демографической ситуации в регионах расширен в 2026 году выплатой в 200 тыс. рублей при рождении ребенка у студентов. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
«С 2025 года по нацпроекту „Семья“ в 41 субъекте, где уровень рождаемости по итогам 2023 года ниже среднероссийского показателя, региональные демографические программы реализуются при федеральной финансовой поддержке. <…> С 2026 года возможные направления поддержки дополнены еще одной мерой — единовременной выплатой в размере не менее 200 тыс. рублей при рождении ребенка в студенческой семье», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать