Цена нефти Brent на ICE достигла $117 за баррель

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE достигла $117 за баррель впервые с 9 марта текущего года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 11:39 мск, стоимость Brent росла на 8,64%, до $116,66 за баррель, превышая данное значение впервые с 9 марта текущего года. К 11:51 мск Brent ускорила рост и торговалась на уровне $117 за баррель (+8,96%).

В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2026 года росла на 1,52%, до $96,91 за баррель.