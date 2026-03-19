Иран намерен установить пошлины на проход по Ормузскому проливу — депутат

13:32 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Меджлис Ирана (однопалатный парламент) обсуждает законопроект по взиманию пошлин со стран, желающих использовать Ормузский пролив. Об этом сообщила депутат Сомайе Рафиеи.

«Мы продвигаем законопроект, согласно которому, если страны используют Ормузский пролив как безопасный маршрут для судоходства, транспортировки энергии и обеспечения продовольственной безопасности, то они будут обязаны уплачивать пошлины и налоги Исламской Республике Иран», — приводит ее слова иранская гостелерадиокомпания.

