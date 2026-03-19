НОВОСТИ

Путин предупреждал, что применение силы в Иране дестабилизирует энергорынок — Песков

14:00 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что развитие силового сценария вокруг Ирана дестабилизирует Ближний Восток и мировой энергорынок, Россия также чувствует эти последствия. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Если вы помните, еще достаточно долгое время тому назад, мы на самых различных уровнях, в том числе и президент Путин, говорили о том, что развитие силового сценария вокруг Ирана приведет к дестабилизации обстановки в регионе. Мы с вами сейчас наблюдаем эту чрезвычайную дестабилизацию во всем регионе, разрастание географии боевых действий. Мы видим также дестабилизацию мировых энергетических рынков», — сказал он. Песков также указал на то, что «это те последствия, которые мир ощущает, в том числе и Российская Федерация».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 19.03.2026
Иран намерен установить пошлины на проход по Ормузскому проливу — депутат
0
125
13:23 19.03.2026
«Роснефть» модернизировала треть своих автозаправок
0
116
13:12 19.03.2026
ВСУ за сутки потеряли свыше 1 185 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
128
13:00 19.03.2026
ВС РФ освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР
0
155
12:35 19.03.2026
Запад и северо-запад Москвы свяжет новая дорожная сеть — Собянин
0
187
12:32 19.03.2026
Цена нефти Brent на ICE достигла $117 за баррель
0
193
12:20 19.03.2026
Венгрия не поддержит ни одно решение ЕС, которое будет в пользу Украины — Орбан
0
206
12:05 19.03.2026
Перечень возможных мер поддержки для улучшения демографии в регионах расширен — Голикова
0
222
12:00 19.03.2026
Вопрос поставок нефти стал для Венгрии экзистенциальным, а не политическим — Орбан
0
211
11:32 19.03.2026
Путин подписал указ о награждении орденами россиян — победителей Паралимпиады
0
265

Возврат к списку