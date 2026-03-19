Путин предупреждал, что применение силы в Иране дестабилизирует энергорынок — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что развитие силового сценария вокруг Ирана дестабилизирует Ближний Восток и мировой энергорынок, Россия также чувствует эти последствия. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Если вы помните, еще достаточно долгое время тому назад, мы на самых различных уровнях, в том числе и президент Путин, говорили о том, что развитие силового сценария вокруг Ирана приведет к дестабилизации обстановки в регионе. Мы с вами сейчас наблюдаем эту чрезвычайную дестабилизацию во всем регионе, разрастание географии боевых действий. Мы видим также дестабилизацию мировых энергетических рынков», — сказал он. Песков также указал на то, что «это те последствия, которые мир ощущает, в том числе и Российская Федерация».