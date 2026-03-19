Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет политзаключенных, а есть правонарушители

14:12 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с американской делегацией в Минске заявил, что в республике нет так называемых политзаключенных, а есть правонарушители.

«Куда ж мы денемся от проблемы, которую Крис (один из переговорщиков с американской стороны, заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит — прим. ТАСС) очень контролирует. Так называемые политзаключенные. Хотя я постоянно склоняю вас к тому, что у нас нет политических статей и никаких политзаключенных у нас нет. Есть правонарушители», — приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко добавил, что данная тема обсуждалась с представителями США по переписке. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению. И белорусская сторона готова следовать нашим с вами договоренностям. Думаю, что особых тут проблем не будет. Как и по другим вопросам нашей повестки дня», — сказал белорусский лидер.

