Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет политзаключенных, а есть правонарушители
14:12 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с американской делегацией в Минске заявил, что в республике нет так называемых политзаключенных, а есть правонарушители.
«Куда ж мы денемся от проблемы, которую Крис (один из переговорщиков с американской стороны, заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит — прим. ТАСС) очень контролирует. Так называемые политзаключенные. Хотя я постоянно склоняю вас к тому, что у нас нет политических статей и никаких политзаключенных у нас нет. Есть правонарушители», — приводит его слова агентство БелТА.
Лукашенко добавил, что данная тема обсуждалась с представителями США по переписке. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению. И белорусская сторона готова следовать нашим с вами договоренностям. Думаю, что особых тут проблем не будет. Как и по другим вопросам нашей повестки дня», — сказал белорусский лидер.
