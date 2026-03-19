0
0
120
НОВОСТИ

Роскомнадзор опроверг информацию о нехватке мощностей для блокировок в сети

16:12 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о нехватке мощностей у Роскомнадзора для блокировок в интернете не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщалось, что Роскомнадзор не справляется с объемом блокировок в сети, так как средства для фильтрации трафика перегружены.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку