Роскомнадзор опроверг информацию о нехватке мощностей для блокировок в сети

Информация о нехватке мощностей у Роскомнадзора для блокировок в интернете не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщалось, что Роскомнадзор не справляется с объемом блокировок в сети, так как средства для фильтрации трафика перегружены.