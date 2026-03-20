0
0
147
НОВОСТИ

Фон дер Ляйен исключила закупки российского газа даже в случае отключений энергии в ЕС

09:05 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полностью исключила разрешение странам ЕС закупать российский газ, даже если в Европе будет физическая нехватка энергоресурсов, которая приведет к отключениям энергии. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Отвечая на вопрос, готова ли Еврокомиссия исключить закупки российского газа, даже если в Европе будут отключения энергии из-за физической нехватки энергоресурсов, она заявила: «У нас есть четкая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию».

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что страны ЕС более не должны закупать «ни одной молекулы российских энергоресурсов», вне зависимости от обстоятельств.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 20.03.2026
США одобрили продажу оружия ближневосточным странам на $23 млрд — WSJ
0
0
09:32 20.03.2026
Фон дер Ляйен «уламывала» Зеленского запустить «Дружбу», но он был неадекватен — Азаров
0
100
09:20 20.03.2026
Мирный житель погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область
0
114
09:00 20.03.2026
За ночь над регионами РФ и Черным морем сбиты 26 украинских БПЛА
0
149
23:00 19.03.2026
Глава Rheinmetall считает, что ракет для ПВО США и союзникам хватит еще примерно на месяц
0
654
22:21 19.03.2026
Страны-члены Международного энергетического агентства начали поставлять на рынки нефть из чрезвычайных запасов
0
609
21:30 19.03.2026
Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран для авиакомпаний РФ
0
630
20:45 19.03.2026
Угрозы для поставок нефти в Европу представители ЕК и ЕС не усматривают
0
699
19:52 19.03.2026
Зеленский хочет получить «уже сейчас» миллиарды евро от ЕС на энергетику
0
752
18:35 19.03.2026
Америка снимает санкции с некоторых белорусских компаний и банков
0
755

Возврат к списку