Фон дер Ляйен исключила закупки российского газа даже в случае отключений энергии в ЕС
09:05 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полностью исключила разрешение странам ЕС закупать российский газ, даже если в Европе будет физическая нехватка энергоресурсов, которая приведет к отключениям энергии. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
Отвечая на вопрос, готова ли Еврокомиссия исключить закупки российского газа, даже если в Европе будут отключения энергии из-за физической нехватки энергоресурсов, она заявила: «У нас есть четкая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию».
Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что страны ЕС более не должны закупать «ни одной молекулы российских энергоресурсов», вне зависимости от обстоятельств.
