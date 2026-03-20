НОВОСТИ

Мирный житель погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область

09:20 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником село Муром Шебекинского округа Белгородской области, погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В селе Муром в результате атаки беспилотника погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — написал глава региона.

