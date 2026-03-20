0
0
100
НОВОСТИ

Фон дер Ляйен «уламывала» Зеленского запустить «Дружбу», но он был неадекватен — Азаров

09:32 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве пыталась договориться о запуске нефтепровода «Дружба», но Зеленский оказался неадекватен и выступил с категорическим отказом. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (занимал пост в 2010–2014 гг.) Николай Азаров.

«Европейская комиссия все-таки предприняла попытку компромисса с [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном, и Урсула фон дер Ляйен специально ездила в Киев, встречалась с Зеленским и, так сказать, уламывала его <…> запустить нефтепровод для того, чтобы Орбан снял свое вето, — сказал Азаров. — Но, выйдя от него, она сказала: „Это неадекватный человек. Вот он просто неадекватен. Он категорически отказался“. „То есть Урсула для него (Зеленского — прим. ТАСС) не авторитет. У него другой хозяин — англичане, американцы, но Урсула для него не авторитет“, — указал экс-премьер Украины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 20.03.2026
США одобрили продажу оружия ближневосточным странам на $23 млрд — WSJ
0
0
09:20 20.03.2026
Мирный житель погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область
0
114
09:05 20.03.2026
Фон дер Ляйен исключила закупки российского газа даже в случае отключений энергии в ЕС
0
147
09:00 20.03.2026
За ночь над регионами РФ и Черным морем сбиты 26 украинских БПЛА
0
149
23:00 19.03.2026
Глава Rheinmetall считает, что ракет для ПВО США и союзникам хватит еще примерно на месяц
0
654
22:21 19.03.2026
Страны-члены Международного энергетического агентства начали поставлять на рынки нефть из чрезвычайных запасов
0
609
21:30 19.03.2026
Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран для авиакомпаний РФ
0
630
20:45 19.03.2026
Угрозы для поставок нефти в Европу представители ЕК и ЕС не усматривают
0
699
19:52 19.03.2026
Зеленский хочет получить «уже сейчас» миллиарды евро от ЕС на энергетику
0
752
18:35 19.03.2026
Америка снимает санкции с некоторых белорусских компаний и банков
0
755

Возврат к списку