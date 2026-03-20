Фон дер Ляйен «уламывала» Зеленского запустить «Дружбу», но он был неадекватен — Азаров

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве пыталась договориться о запуске нефтепровода «Дружба», но Зеленский оказался неадекватен и выступил с категорическим отказом. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (занимал пост в 2010–2014 гг.) Николай Азаров.

«Европейская комиссия все-таки предприняла попытку компромисса с [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном, и Урсула фон дер Ляйен специально ездила в Киев, встречалась с Зеленским и, так сказать, уламывала его <…> запустить нефтепровод для того, чтобы Орбан снял свое вето, — сказал Азаров. — Но, выйдя от него, она сказала: „Это неадекватный человек. Вот он просто неадекватен. Он категорически отказался“. „То есть Урсула для него (Зеленского — прим. ТАСС) не авторитет. У него другой хозяин — англичане, американцы, но Урсула для него не авторитет“, — указал экс-премьер Украины.