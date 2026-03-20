МВД РФ выявило хищение 68 млн рублей при исполнении государственного оборонного заказа

12:00 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции выявили в Ростовской области мошенничество при исполнении государственного оборонного заказа на сумму свыше 68 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По версии следствия, в период с марта по ноябрь 2025 года руководство организации, входящей в сводный реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса, при исполнении государственных контрактов предоставляло заказчику недостоверные сведения в отчетных документах. В результате противоправных действий были похищены денежные средства на общую сумму свыше 68 млн рублей», — написала она в Мах.

Волк добавила, что задержана подозреваемая — жительница Ростова-на-Дону, которая является учредителем и фактическим руководителем этого предприятия.

