МВД РФ выявило хищение 68 млн рублей при исполнении государственного оборонного заказа
12:00 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники полиции выявили в Ростовской области мошенничество при исполнении государственного оборонного заказа на сумму свыше 68 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«По версии следствия, в период с марта по ноябрь 2025 года руководство организации, входящей в сводный реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса, при исполнении государственных контрактов предоставляло заказчику недостоверные сведения в отчетных документах. В результате противоправных действий были похищены денежные средства на общую сумму свыше 68 млн рублей», — написала она в Мах.
Волк добавила, что задержана подозреваемая — жительница Ростова-на-Дону, которая является учредителем и фактическим руководителем этого предприятия.
