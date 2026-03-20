Роспотребнадзор ежедневно проверяет уровень радиации в Дагестане из-за ситуации в Иране
12:05 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роспотребнадзор проводит ежедневный радиационный мониторинг в Дагестане в связи с ситуацией в Иране. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на коллегии ведомства.
«Радиационная безопасность сегодня становится крайне громкой темой. <… > Сохранение здоровья людей, где не допущено облучение выше установленных норм, — это тоже наш результат. Конечно, у нас постоянно в поле зрения „Фукусима“, конечно же, Запорожская АЭС и новые вызовы — это Иран, теперь уже постоянно идущие [замеры] в Дагестане. Мы начали с июня 2025 года, когда были первые данные о том, что там высокие риски авиационного инцидента, и, конечно же, продолжаем это сейчас», — сказала Попова.
На презентации главы Роспотребнадзора поясняется, что ведомство проводит радиационной мониторинг трижды в день.
НОВОСТИ
- 13:00 20.03.2026
- Глава афганского Генштаба обвинил Пакистан в нарушении режима прекращения огня
- 12:32 20.03.2026
- Глава Минтранса РФ заявил об острой необходимости современного гражданского морского флота
- 12:20 20.03.2026
- В приграничной с РФ Павлодарской области Казахстана вакцинируют весь скот — вице-премьер
- 12:00 20.03.2026
- МВД РФ выявило хищение 68 млн рублей при исполнении государственного оборонного заказа
- 11:32 20.03.2026
- В Саудовской Аравии прогнозируют, что цена на нефть может подняться выше $180 за баррель - WSJ
- 11:20 20.03.2026
- Ким Чен Ын прокатился с дочерью на новейшем танке во время военных учений
- 11:05 20.03.2026
- ФСБ предотвратила теракт в отношении чиновника администрации ДНР
- 11:00 20.03.2026
- Попытки США сменить режим в других странах всегда приводят к катастрофам — Кент
- 10:35 20.03.2026
- Собянин: Продолжится реставрация более 50 памятников религиозного назначения
- 10:32 20.03.2026
- Иран не прекращал производство ракет даже во время войны — КСИР
