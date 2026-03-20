Роспотребнадзор ежедневно проверяет уровень радиации в Дагестане из-за ситуации в Иране

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор проводит ежедневный радиационный мониторинг в Дагестане в связи с ситуацией в Иране. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на коллегии ведомства.

«Радиационная безопасность сегодня становится крайне громкой темой. <… > Сохранение здоровья людей, где не допущено облучение выше установленных норм, — это тоже наш результат. Конечно, у нас постоянно в поле зрения „Фукусима“, конечно же, Запорожская АЭС и новые вызовы — это Иран, теперь уже постоянно идущие [замеры] в Дагестане. Мы начали с июня 2025 года, когда были первые данные о том, что там высокие риски авиационного инцидента, и, конечно же, продолжаем это сейчас», — сказала Попова.

На презентации главы Роспотребнадзора поясняется, что ведомство проводит радиационной мониторинг трижды в день.