В приграничной с РФ Павлодарской области Казахстана вакцинируют весь скот — вице-премьер

Власти Казахстана ведут работу по закупке препаратов и вакцинации всех сельскохозяйственных животных в граничащей с российской Новосибирской областью Павлодарской области республики. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

«Буквально на прошлой неделе проголосовали за постановление о закупке соответствующих препаратов срочно, по линии Минсельхоза. И весь скот будет вакцинирован полностью. Усилена ветеринарная защита и особенно на границе. Поэтому сейчас Минсельхоз очень активно над этим работает», — сказал Бозумбаев, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в Минсельхозе республики сообщали, что из-за ситуации с заболеваемостью животных в российских регионах с февраля временно ограничили ввоз живых животных и продукции животноводства, а также кормов без термической обработки на территорию Казахстана.

В Новосибирской области РФ на всей территории введен режим ЧС. По данным регионального Минсельхоза, всего в области очаги пастереллеза выявлены в пяти районах, а также с начала года зафиксировано свыше 50 очагов бешенства.