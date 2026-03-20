В приграничной с РФ Павлодарской области Казахстана вакцинируют весь скот — вице-премьер

12:20 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана ведут работу по закупке препаратов и вакцинации всех сельскохозяйственных животных в граничащей с российской Новосибирской областью Павлодарской области республики. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

«Буквально на прошлой неделе проголосовали за постановление о закупке соответствующих препаратов срочно, по линии Минсельхоза. И весь скот будет вакцинирован полностью. Усилена ветеринарная защита и особенно на границе. Поэтому сейчас Минсельхоз очень активно над этим работает», — сказал Бозумбаев, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в Минсельхозе республики сообщали, что из-за ситуации с заболеваемостью животных в российских регионах с февраля временно ограничили ввоз живых животных и продукции животноводства, а также кормов без термической обработки на территорию Казахстана.

В Новосибирской области РФ на всей территории введен режим ЧС. По данным регионального Минсельхоза, всего в области очаги пастереллеза выявлены в пяти районах, а также с начала года зафиксировано свыше 50 очагов бешенства.

НОВОСТИ

13:00 20.03.2026
Глава афганского Генштаба обвинил Пакистан в нарушении режима прекращения огня
0
7
12:32 20.03.2026
Глава Минтранса РФ заявил об острой необходимости современного гражданского морского флота
0
106
12:05 20.03.2026
Роспотребнадзор ежедневно проверяет уровень радиации в Дагестане из-за ситуации в Иране
0
158
12:00 20.03.2026
МВД РФ выявило хищение 68 млн рублей при исполнении государственного оборонного заказа
0
163
11:32 20.03.2026
В Саудовской Аравии прогнозируют, что цена на нефть может подняться выше $180 за баррель - WSJ
0
196
11:20 20.03.2026
Ким Чен Ын прокатился с дочерью на новейшем танке во время военных учений
0
211
11:05 20.03.2026
ФСБ предотвратила теракт в отношении чиновника администрации ДНР
0
229
11:00 20.03.2026
Попытки США сменить режим в других странах всегда приводят к катастрофам — Кент
0
236
10:35 20.03.2026
Собянин: Продолжится реставрация более 50 памятников религиозного назначения
0
263
10:32 20.03.2026
Иран не прекращал производство ракет даже во время войны — КСИР
0
263

Возврат к списку