В приграничной с РФ Павлодарской области Казахстана вакцинируют весь скот — вице-премьер
12:20 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Казахстана ведут работу по закупке препаратов и вакцинации всех сельскохозяйственных животных в граничащей с российской Новосибирской областью Павлодарской области республики. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.
«Буквально на прошлой неделе проголосовали за постановление о закупке соответствующих препаратов срочно, по линии Минсельхоза. И весь скот будет вакцинирован полностью. Усилена ветеринарная защита и особенно на границе. Поэтому сейчас Минсельхоз очень активно над этим работает», — сказал Бозумбаев, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в Минсельхозе республики сообщали, что из-за ситуации с заболеваемостью животных в российских регионах с февраля временно ограничили ввоз живых животных и продукции животноводства, а также кормов без термической обработки на территорию Казахстана.
В Новосибирской области РФ на всей территории введен режим ЧС. По данным регионального Минсельхоза, всего в области очаги пастереллеза выявлены в пяти районах, а также с начала года зафиксировано свыше 50 очагов бешенства.
НОВОСТИ
- 13:00 20.03.2026
- Глава афганского Генштаба обвинил Пакистан в нарушении режима прекращения огня
- 12:32 20.03.2026
- Глава Минтранса РФ заявил об острой необходимости современного гражданского морского флота
- 12:05 20.03.2026
- Роспотребнадзор ежедневно проверяет уровень радиации в Дагестане из-за ситуации в Иране
- 12:00 20.03.2026
- МВД РФ выявило хищение 68 млн рублей при исполнении государственного оборонного заказа
- 11:32 20.03.2026
- В Саудовской Аравии прогнозируют, что цена на нефть может подняться выше $180 за баррель - WSJ
- 11:20 20.03.2026
- Ким Чен Ын прокатился с дочерью на новейшем танке во время военных учений
- 11:05 20.03.2026
- ФСБ предотвратила теракт в отношении чиновника администрации ДНР
- 11:00 20.03.2026
- Попытки США сменить режим в других странах всегда приводят к катастрофам — Кент
- 10:35 20.03.2026
- Собянин: Продолжится реставрация более 50 памятников религиозного назначения
- 10:32 20.03.2026
- Иран не прекращал производство ракет даже во время войны — КСИР
