Глава Минтранса РФ заявил об острой необходимости современного гражданского морского флота

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В настоящее время Россия остро нуждается в современном гражданском морском флоте, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин на итоговой коллеги Министерства транспорта РФ.

«Нашей стране остро необходим современный гражданский флот. Рассчитываем здесь на тесное взаимодействие с коллегами из Министерства промышленности и торговли», — сказал он.

Никитин также напомнил, что объем перевалки морских портов РФ в 2025 году составил более 860 млн тонн.