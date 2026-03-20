Глава Минтранса РФ заявил об острой необходимости современного гражданского морского флота
12:32 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В настоящее время Россия остро нуждается в современном гражданском морском флоте, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин на итоговой коллеги Министерства транспорта РФ.
«Нашей стране остро необходим современный гражданский флот. Рассчитываем здесь на тесное взаимодействие с коллегами из Министерства промышленности и торговли», — сказал он.
Никитин также напомнил, что объем перевалки морских портов РФ в 2025 году составил более 860 млн тонн.
