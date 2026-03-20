НОВОСТИ

Трамп заявил, что доверяет Путину больше, чем лидерам стран ЕС - интервью

20:30 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава администрации США Дональд Трамп доверяет президенту России Владимиру Путину больше, чем лидерам стран — союзниц Вашингтона в Европе. Об этом заявила по итогам интервью с хозяином Белого дома ведущая телеканала MS Now Стефани Рул.

«Я бы четко сказала, что он выражал больше доверия к Путину, чем к кому бы то ни было из наших европейских союзников», — сказала она в прямом эфире, кратко излагая содержание беседы с руководителем вашингтонской администрации. По ее словам, президент США также подчеркнул, что Путин не опасается никого из «европейских союзников» Вашингтона.



20:05 20.03.2026
На выходных в Москве будет апрельская погода
0
120
18:50 20.03.2026
НАТО эвакуирует войска из Ирака
0
244
17:40 20.03.2026
Американский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет
0
297
17:12 20.03.2026
Венгрия объявит действия Киева гостерроризмом в случае взрыва «Турецкого потока» — Орбан
0
315
17:07 20.03.2026
На склонах курорта «Манжерок» определены чемпионы России по горнолыжному спорту
0
295
17:00 20.03.2026
ВМС Франции задержали танкер Deyna под флагом Мозамбика, шедший из РФ — префектура
0
310
16:32 20.03.2026
Существует угроза распространения сахарного диабета до уровня эпидемии - Голикова
0
374
16:12 20.03.2026
Меры ЕС не остановят рост цен на топливо, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке — Туск
0
383
16:00 20.03.2026
ЦБ РФ указал на охлаждение потребительского спроса
0
357
15:32 20.03.2026
Китай впервые поставил в Европу больше автомобилей, чем импортировал оттуда — DPA
0
387

