Трамп заявил, что доверяет Путину больше, чем лидерам стран ЕС - интервью
20:30 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я бы четко сказала, что он выражал больше доверия к Путину, чем к кому бы то ни было из наших европейских союзников», — сказала она в прямом эфире, кратко излагая содержание беседы с руководителем вашингтонской администрации. По ее словам, президент США также подчеркнул, что Путин не опасается никого из «европейских союзников» Вашингтона.
- 20:05 20.03.2026
- На выходных в Москве будет апрельская погода
- 18:50 20.03.2026
- НАТО эвакуирует войска из Ирака
- 17:40 20.03.2026
- Американский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет
- 17:12 20.03.2026
- Венгрия объявит действия Киева гостерроризмом в случае взрыва «Турецкого потока» — Орбан
- 17:07 20.03.2026
- На склонах курорта «Манжерок» определены чемпионы России по горнолыжному спорту
- 17:00 20.03.2026
- ВМС Франции задержали танкер Deyna под флагом Мозамбика, шедший из РФ — префектура
- 16:32 20.03.2026
- Существует угроза распространения сахарного диабета до уровня эпидемии - Голикова
- 16:12 20.03.2026
- Меры ЕС не остановят рост цен на топливо, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке — Туск
- 16:00 20.03.2026
- ЦБ РФ указал на охлаждение потребительского спроса
- 15:32 20.03.2026
- Китай впервые поставил в Европу больше автомобилей, чем импортировал оттуда — DPA
