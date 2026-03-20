Трамп заявил, что доверяет Путину больше, чем лидерам стран ЕС - интервью

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава администрации США Дональд Трамп доверяет президенту России Владимиру Путину больше, чем лидерам стран — союзниц Вашингтона в Европе. Об этом заявила по итогам интервью с хозяином Белого дома ведущая телеканала MS Now Стефани Рул.



«Я бы четко сказала, что он выражал больше доверия к Путину, чем к кому бы то ни было из наших европейских союзников», — сказала она в прямом эфире, кратко излагая содержание беседы с руководителем вашингтонской администрации. По ее словам, президент США также подчеркнул, что Путин не опасается никого из «европейских союзников» Вашингтона.







