0
0
99
НОВОСТИ

За ночь над регионами РФ сбито 283 украинских БПЛА

08:30 21.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 283 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 20 марта текущего года до 07:00 мск 21 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областей, Республиками Крым, Татарстан и Московского региона», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку