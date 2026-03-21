За ночь над регионами РФ сбито 283 украинских БПЛА

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 283 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 20 марта текущего года до 07:00 мск 21 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областей, Республиками Крым, Татарстан и Московского региона», — сказали там.