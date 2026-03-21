За ночь над регионами РФ сбито 283 украинских БПЛА
08:30 21.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 283 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 20 марта текущего года до 07:00 мск 21 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областей, Республиками Крым, Татарстан и Московского региона», — сказали там.
НОВОСТИ
- 09:00 21.03.2026
- ФБР утверждает, что выявило связанных с разведкой РФ лиц, взламывавших мессенджеры в США
- 08:50 21.03.2026
- Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Саратове - губернатор
- 08:40 21.03.2026
- Взрывы прогремели в центре, на востоке и севере Тегерана — ТВ
- 21:57 20.03.2026
- Москва закроет почти всю потребность России в аккумуляторах — Собянин
- 21:50 20.03.2026
- Ради власти Санду разрывает соглашения с СНГ - Додон
- 20:30 20.03.2026
- Трамп заявил, что доверяет Путину больше, чем лидерам стран ЕС - интервью
- 20:05 20.03.2026
- На выходных в Москве будет апрельская погода
- 18:50 20.03.2026
- НАТО эвакуирует войска из Ирака
- 17:40 20.03.2026
- Американский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет
- 17:12 20.03.2026
- Венгрия объявит действия Киева гостерроризмом в случае взрыва «Турецкого потока» — Орбан
