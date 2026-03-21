Взрывы прогремели в центре, на востоке и севере Тегерана — ТВ

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые взрывы произошли в центральной, восточной и северной частях Тегерана. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По информации его источников, ударам подвергся центральный район Амирабад, где находится штаб-квартира Организации по атомной энергии Ирана. Кроме того, под обстрелы попали районы Левасан на севере и Нармак на востоке. Сведений о целях авианалетов не приводится.