Взрывы прогремели в центре, на востоке и севере Тегерана — ТВ
08:40 21.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые взрывы произошли в центральной, восточной и северной частях Тегерана. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
По информации его источников, ударам подвергся центральный район Амирабад, где находится штаб-квартира Организации по атомной энергии Ирана. Кроме того, под обстрелы попали районы Левасан на севере и Нармак на востоке. Сведений о целях авианалетов не приводится.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать